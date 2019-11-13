Украина передаст в суд ООН материалы "дела Хизб ут-Тахрир"

Украина считает данные дел незаконными и рассматривает как преследование крымчан со стороны российской власти.

Все материалы относительно крымчан в рамках российских «дел Хизб ут-Тахрир» переданы в международные суды.

Об этом в эфире Радио Крым.Реалии сообщила заместитель постоянного представителя президента Украины в АРК Тамила Ташева.

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Украина считает данные дел незаконными и рассматривает как преследование крымчан со стороны российской власти.

«Все эти материалы передаются в международные судебные инстанции, в частности в международный суд ООН. Однозначно, мы квалифицируем данные преследования не как якобы террористов, а, прежде всего, как преследования по этическим и религиозным признакам. Однозначно, это надо квалифицировать как преступления против человечности», – сказала Ташева.

Как сообщал УНИАН, Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону 12 ноября вынес приговор шестерым фигурантам ялтинской «дела Хизб ут-Тахрир».

27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность". 27-29 марта российскими силовиками были задержаны 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября. 23 сентября пятнадцать фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для опознания засекреченным свидетелем.