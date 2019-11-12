Российский "суд" засудил 6 фигурантов "дела Хизб ут-Тахрир" к многолетним срокам

Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня вынес приговор шестерым фигурантам ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Согласно решению суда, Муслим Алиев приговорен к 19 годам заключения, Инвер Бекиров получил 18 лет, Эмир-Усейн Куку – 12 лет, Вадим Сирук – 12 лет, Арсен Джеппаров – 7 лет и Рефат Алимов – 8 лет, сообщает Крым.Реалии.

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Отбывать эти сроки они будут в колонии строгого режима.

Поддержать осужденных крымчан на заседание приехали больше сотни человек, также в суде присутствовал представитель международной неправительственной организации Amnesty International и генконсул Украины в Ростове-на-Дону Тарас Малышевский.

Ранее российский прокурор запросил в общем 98,8 лет лишения свободы для шестерых фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир»: Алиеву – 20 лет лишения свободы, Бекирову – 20,6 лет, Куку – 15 лет, Сируку – 15 лет, Джеппарову – 13,6 лет, Алимову – 14,6 лет тюрьмы.

Министерство иностранных дел Украины требует от России освободить фигурантов ялтинского «дела Хизб ут-Тахрир».

Как сообщал УНИАН, 27 марта в оккупированном Крыму прошли обыски в десятках домов крымских татар, в том числе активистов общественного объединения "Крымская солидарность".

27-29 марта российскими силовиками были задержаны 23 крымских татарина, из них трое находились в Ростове-на-Дону. Позже были задержаны крымские татары Раим Айвазов и Эскендер Сулейманов, которых следователи также включили в производство данного уголовного дела.

Татар, задержанных в Крыму, после решения подконтрольного Кремлю симферопольского суда об их аресте вывезли в РФ. Против задержанных возбуждены дела по ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). В частности, их обвиняют в участии в организации "Хизб ут-Тахрир".

12 и 13 августа суд продлил им сроки арестов до середины ноября. 23 сентября пятнадцать фигурантов второй симферопольской группы "дела Хизб ут-Тахрир" этапировали из РФ в Крым для опознания засекреченным свидетелем.