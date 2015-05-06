Защищать Польшу будет поздно, если Россия поглотит Украину - Коморовский

Об этом сказал президент Польши Бронислав Коморовский в интервью ТОК FM, пишет Европейская правда.

"Польский интерес заключается в том, чтобы Украина не стала Россией. Потому что, когда она будет Россией, то уже будет слишком поздно и для защиты нашей свободы", - сказал Коморовский.

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По словам польского президента, паниковать причин пока нет, но необходимо модернизировать польскую армию и развивать национальную оборону как составную оборонной системы НАТО.

Как сообщал УНИАН, ранее Коморовский заявил, что на пограничном пункте Гжехотки-Мамоново польско-российской границы "нужно быть готовым к трудным временам".