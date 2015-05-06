Коморовский: Польша должна быть готова к "зеленым человечкам"

Президент подчеркнул, что Польша должна сделать выводы из ситуации, сложившейся в Украине, и заранее подготовиться к возможной опасности, сообщает Польское радио.

Коморовский также отметил, что необходимо разработать систему реагирования на «такие явления, как «зеленые человечки», которые начали войну в Украине.

Президент подчеркнул, что важным является обеспечение пограничной службы современной техникой, т.к. это - значимая часть системы безопасности Польши.

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На пограничном пункте Гжехотки-Мамоново начинаются работы по укреплению польской границы вооруженными силами и пограничной службой, а также над тем, как использовать пограничников для обороны страны.

Гжехотки являются самым крупным пограничным пунктом на польско-российской границе. Ежедневно через этот пункт проходят около 6 тысяч человек.