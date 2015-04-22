BBC: Польша будет покупать у США ракетные комплексы

Польша объявила о соглашении о покупке зенитно-ракетных комплексов США Patriot.

Президент Бронислав Комаровский заявил, что будет вести переговоры с США для завершения многомиллионной сделки, передает BBC Украина.

Заявление прозвучало после того, как Россия развернула ракеты в Калининградской области, граничащей с Польшей.

Аннексия Россией Крыма и поддержка сторонников самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" стали причиной большого беспокойства среди стран НАТО, особенно в Восточной Европе.

Россия отрицает обвинения со стороны НАТО в том, что Москва отправляет войска в Украину.

Patriot - это усовершенствованная ракетная система, предназначенная для защиты от самолетов, крылатых и баллистических ракет.

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"Для технической модернизации вооруженных сил и стойкости польских вооруженных сил, чтобы быть эффективным, так называемый противоракетный щит ... должен был стать приоритетом из приоритетов", - заявил президент Коморовский.

Он добавил, что состояние региональной безопасности ухудшилось из-за конфликта в Украине.

Варшава хочет купить Patriot из-за беспокойства, что Москва разместила ракеты в Калининградской области, которая граничит с Польшей, сообщает корреспондент ВВС Адам Эстон из Варшавы.

Сейчас Польша не имеет защиты против такого оружия

Ракетное соглашение, стоимость которого может составить около 7 млрд долларов, является крупнейшим в польской истории, сообщает корреспондент.

Оно является частью планов Польши потратить 35 млрд долларов на модернизацию армии в следующие восемь лет.

Польша также планирует купить вертолеты, подводные лодки и бронетранспортеры.