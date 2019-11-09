Пристайко о решении суда ООН: дело Украины против России может двигаться вперед

Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека, написал в Twitter глава украинского МИД.

Министр иностранных дел Вадим Пристайко прокомментировал вчерашнее решение международного суда ООН в Гааге по иску Украины против России.

Краткий комментарий глава МИД оставил в Twitter.

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«Дело Украины против РФ может двигаться вперед! Доказано: финансирование терроризма в Украине и расовая дискриминация в Крыму - юрисдикция Международного Суда ООН. Это настоящая победа Украины, верховенства права и прав человека. Спасибо нашей замечательной команде», – написал он.

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск против России в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации, а также иск против РФ из-за финансирования ею терроризма, согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.