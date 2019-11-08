Суд ООН будет рассматривать иск Украины против РФ из-за расовой дискриминации - решение

Суд в Гааге отклонил предварительные возражения РФ по этому поводу.

Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации.

Заседание суда в Гааге транслировалось на сайте ООН.

Резолютивную часть решения суда относительно возражений России по юрисдикции обнародовал президент Международного суда ООН судья Абдулкави Ахмед Юсуф.

"Суд 15 голосами против одного отклоняет предварительные возражения, поданные Российской Федерацией, что суд не имеет юрисдикции на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации", - подчеркнул Юсуф.

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Также он сказал, что "единогласно отклоняет предварительные возражения, поданные Российской Федерацией по поводу приемлемости иска Украины в связи с претензиями в соответствии с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации".

Кроме того, суд 15 голосами против одного считает, что "имеет юрисдикцию на основании ст. 22 Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации рассматривать иск, поданный Украиной в соответствии с этой конвенцией, и что иск в отношении этих претензий приемлем".

Таким образом, суд должен начать по существу рассмотрение иска Украины.

Как сообщили УНИАН в Министерстве иностранных дел Украины, согласно конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, официальный Киев утверждает, что "Россия внедряет кампанию по расовой дискриминации и культурному уничтожению крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму".

В МИД заявили, что позиция Украины заключается в том, что "Российская Федерация как оккупационная власть Крыма проводит систематическую кампанию культурного уничтожения нерусского населения путем дискриминации".

Украинские дипломаты напомнили, что "после незаконного вторжения в Крым, РФ организовала фиктивный «референдум» на фоне запугивания и насилия, направленных против нерусского населения".

В иске Украины говорится, что "Россия продолжает свою дискриминационную кампанию с самого начала попытки аннексии, в частности, сосредоточивая усилия на крымских татарах и этнических украинцах Крымского полуострова".

Также в МИД подчеркнули, что "конкретными примерами дискриминации со стороны России являются: запрет Меджлиса крымскотатарского народа, высылка и преследование крымскотатарских лидеров; исчезновения и убийства крымскотатарских активистов; своевольные обыски и аресты; давление на СМИ, а также подавление украинского и крымскотатарского языков".

Как сообщал УНИАН, Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины против России из-за финансирования им терроризма, согласно Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.