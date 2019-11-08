Суд в Гааге ответил России на ее тезис об "отсутствии юрисдикции рассматривать иск Украины"

Международный суд Организации Объединенных Наций в Гааге отклонил соответствующие возражения РФ.

Международный суд Организации Объединенных Наций заявил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украина против России из-за финансирования ею терроризма, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма.

Заседание суда в Гааге транслировалось на сайте ООН.

Резолютивная часть решения суда относительно возражений России по юрисдикции обнародовал президент Международного суда ООН судья Абдулкави Ахмед Юсуф.

Читайте такжеГоссекретарь США Помпео: Россия во главе с экс-офицером КГБ убивает политических оппонентов

"Суд 13 голосами против трех отклоняет предварительные возражения, представленные Российской Федерацией, что суд не имеет юрисдикции на основании ст. 24 п. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма", - подчеркнул Юсуф.

Также он заявил, что аналогичным количеством голосов суд считает, что "имеет юрисдикцию на основании ст. 24 п. 1 Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма рассматривать иск, поданный Украиной".

Сегодня в 16.00 по киевскому времени Международный суд ООН начал рассмотрение дальнейшей судьбы иска Украины против России относительно нарушения ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое.

Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

3-7 июня суд в Гааге рассмотрел возражения России относительно иска Украины, которые Москва подала в суд 12 сентября 2018 года. Зеркаль назвала возражения России относительно иска Украины