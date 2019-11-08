Гаагский суд решит к Рождеству все процессуальные вопросы иска Украины против России – Зеркаль

Суд должен определить, сколько времени необходимо России для подготовки меморандума, и принять соответствующий протокольный приказ, после чего РФ должна подать меморандум, в котором изложит свою позицию, а затем состоится слушание по существу.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что до Рождественских каникул Международный суд ООН решит все процедурные моменты по рассмотрению по существу дела о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

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Об этом она сообщила на брифинге после объявления Международным судом ООН решения о том, что он имеет юрисдикцию для рассмотрения соответствующих исков Украины против России.

По словам Зеркаль, теперь суд должен определить, сколько времени необходимо России для подготовки меморандума, и принять соответствующий протокольный приказ, после чего РФ должна подать меморандум, в котором изложит свою позицию, а затем уже состоится слушание по существу.

"Я думаю, что суд до Рождественских каникул решит процедурные вопросы, и у нас уже будет эта информация", - сказала она.

Сегодня в 16.00 по киевскому времени Международный суд ООН начал рассмотрение дальнейшей судьбы иска Украины против России относительно нарушения ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.

Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).

Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.

Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.

3-7 июня суд в Гааге рассмотрел возражения России относительно иска Украины, которые Москва подала в суд 12 сентября 2018 года. Зеркаль назвала возражения России относительно иска Украины