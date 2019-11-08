Гаагский суд решит к Рождеству все процессуальные вопросы иска Украины против России – Зеркаль
Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль считает, что до Рождественских каникул Международный суд ООН решит все процедурные моменты по рассмотрению по существу дела о нарушении Россией Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Читайте такжеСуд ООН будет рассматривать иск Украины против РФ из-за расовой дискриминации - решение
Об этом она сообщила на брифинге после объявления Международным судом ООН решения о том, что он имеет юрисдикцию для рассмотрения соответствующих исков Украины против России.
По словам Зеркаль, теперь суд должен определить, сколько времени необходимо России для подготовки меморандума, и принять соответствующий протокольный приказ, после чего РФ должна подать меморандум, в котором изложит свою позицию, а затем уже состоится слушание по существу.
"Я думаю, что суд до Рождественских каникул решит процедурные вопросы, и у нас уже будет эта информация", - сказала она.
Сегодня в 16.00 по киевскому времени Международный суд ООН начал рассмотрение дальнейшей судьбы иска Украины против России относительно нарушения ею Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма.
Как сообщал УНИАН, Международный суд ООН в Гааге 19 апреля 2017 года огласил решение, которым частично удовлетворил запрос Украины о применении временных мер в отношении России. Меры касаются Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации (CERD).
Суд указал, что Россия должна воздержаться от того, чтобы продолжать ограничивать возможность крымским татарам в сохранении их институтов, включая Меджлис. За это решение проголосовали 13 судей, против - трое. Единогласно было принято решение, согласно которому Россия должна гарантировать доступность образования на украинском языке.
Относительно обвинений РФ в нарушении норм Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма суд решил, что Украина не предоставила достаточно доказательств, которые были бы существенной базой для применения временных мер.
3-7 июня суд в Гааге рассмотрел возражения России относительно иска Украины, которые Москва подала в суд 12 сентября 2018 года. Зеркаль назвала возражения России относительно иска Украины