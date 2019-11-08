Шуфрич не ответил на вопрос про Путина (видео)

Шуфрич заявил, что ответственен за политику мира в Украине.

Народный депутат от «Оппозиционной платформы – За жизнь» и председатель комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич не смог ответить на вопрос, судить ли президента РФ Владимира Путина за убийство украинских воинов.

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Об этом говорится в сюжете программы Право на власть.

«Нет, я не боюсь... Как раз ответственность моя в том, чтобы реализовать политику мира в Украине», – ответил Шуфрич.

Как сообщал УНИАН, ранее Шуфрич чуть не «нарвался» в эфире на экс-депутата Верховной Рады от «Свободы» Юрия Михальчишина, назвав «гастролерами» добровольцев и ветеранов АТО, которые прибыли в Золотое с целью не допустить разведения войск в населенном пункте.

«Я связался с людьми, которые общались с нашими спецназовцами на блокпосту. Вы знаете, что их возмутило? Они пять лет стоят на линии разграничения. Пять лет. Они не вернулись домой. Потеряли своих друзей. И когда они увидели, что приехали гастролеры...» - сказал Шуфрич, которого резко парировал Михальчишин.