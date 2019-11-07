Зеленский о Кабмине: ждем до конца года, кто не сможет – с тем будем прощаться

По словам президента, молодому правительству сегодня "очень сложно".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в конце года сделает выводы относительно работы Кабинета министров.

Читайте такжеЗеленский подписал закон о судебной реформеСоответствующее заявление он сделал, общаясь за рулем авто Tesla, ролик разговора размещен на YouTube-канале «Зе!Президент».

«Наше молодое правительство... им очень сложно сейчас... Такого молодого правительства никогда не было. Тоже здесь есть плюсы и минусы. Большой плюс – нет коррумпированного опыта. А если мы сказали, что будет полная перезагрузка... да это риск, но это большой плюс. Если они не справятся, ждем до конца этого года, кто не сможет – с тем будем прощаться», – заявил Зеленский.

Как ранее сообщал УНИАН, главной победой нынешнего созыва Верховной Рады Зеленский считает принятие около 70 важных для страны законов.