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"Все очень довольны": Зеленский назвал главную победу Рады

19:28, 07 ноября 2019
Политика
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Владимир Зеленский / фото REUTERS

Свое мнение по этому поводу он высказал, общаясь за рулем авто Tesla, ролик разговора размещен на YouTube-канале «Зе!Президент».

Читайте такжеЗеленский подписал закон о судебной реформе«Это и возвращение ответственности за незаконное обогащение, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генеральной прокуратуры. Много законов для улучшения бизнес-климата», – сказал он.

По его словам, и европейцы, и представители МВФ, «Всемирного банка» и ЕБРР довольны тем «турбо-режимом», в котором работал украинский парламент. «Все очень довольны, даже говорили: давайте немного медленнее».

При этом минусом работы Верховной Рады президент назвал то, что другие партии, представленные в парламенте, не хотят голосовать: «Каждый из них считает, что он главный оппозиционер».

Как ранее сообщал УНИАН, Зеленский ветировал закон о проверке получателей соцвыплат.

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Теги: #Владимир Зеленский