Рябошапка утвердил процедуру рассмотрения жалоб на прокуроров

Соответствующие приказы генпрокурор подписал 4 ноября.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка утвердил порядок, который определяет процедуру рассмотрения жалоб о совершении прокурором дисциплинарного проступка, и создал для этого комиссию.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Читайте такжеГПУ сообщила результаты первого этапа аттестации прокуроровСоответствующие приказы Рябошапка подписал 4 ноября. В частности, он создал третью кадровую комиссию по рассмотрению дисциплинарных жалоб и утвердил порядок их рассмотрения, осуществление дисциплинарного производства и принятия решения по результатам такого производства (дисциплинарного взыскания либо заключения о невозможности дальнейшего пребывания лица в должности прокурора).

Кроме того, нововведениями предусмотрена процедура отстранения прокурора от должности в дисциплинарном производстве, снятия дисциплинарного взыскания, а также обжалования решения кадровой комиссии.

Как ранее сообщал УНИАН, Рябошапка создал Управление реформ, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры.