Рябошапка создал Управление реформ, которое будет заниматься стратегией обновления прокуратуры

Указанное управление будет обеспечивать экспертный и управленческий аспект обновления органов прокуратуры.

Новосозданное Управление реформ в Генеральной прокуратуре будет заниматься стратегией обновления прокуратуры.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры Украины, 21 октября генеральный прокурор Руслан Рябошапка подписал приказ о создании Управления реформ.

Читайте такжеВ ГПУ назначили нового руководителя прокуратуры Крыма«Работа Управления будет сосредоточена на двух направлениях - стратегическом планировании и анализе, а также внедрении стандартов качества и администрировании реформы», - говорится в сообщении.

Указанное Управление будет обеспечивать экспертный и управленческий аспект обновления органов прокуратуры, уточнили в ведомстве.

В Генпрокуратуре напомнили, что реформа прокуратуры предусматривает создание Офиса генерального прокурора, областных и окружных прокуратур. Для того, чтобы работать в новых органах прокуратуры, прокуроры должны пройти аттестацию. После создания новых органов прокуратуры будет открыт набор прокуроров.

Как ранее сообщал УНИАН, Рябошапка создал департамент для надзора за расследованием преступлений на оккупированных территориях.