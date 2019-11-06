"Хотят от Украины уступок": эксперт объяснил тактику РФ насчет захваченных кораблей

Эксперт отметил, что РФ сейчас фактически игнорирует решения международного арбитража.

Россия хочет выторговать выгоды от возвращения украинских кораблей.

Такое мнение «Обозревателю» выразил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя возможность возвращения украинских кораблей, которые РФ захватила в Керченском заливе.

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"Они хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы давить на Украину и требовать каких-то уступок. Вспомните, что подобная ситуация была и фактически в деле моряков, которые РФ незаконно удерживала на территории своей страны. Тогда говорили о том, что мы готовы вернуть вам ваших граждан, но вы сначала признайте, что они причастны и виновны в том, что нарушали границу РФ в Крыму, и таким образом подпишитесь о признании Крыма территорией РФ. Но одновременно я напоминаю, что согласно приказу международного трибунала по морскому праву, РФ еще до июня месяца должна была вернуть моряков и корабли", - заявил Мусиенко.

Он отметил, что РФ сейчас фактически игнорирует решение международного арбитража.