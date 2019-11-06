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"Хотят от Украины уступок": эксперт объяснил тактику РФ насчет захваченных кораблей

04:47, 06 ноября 2019
Политика
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Захваченные оккупантами корабли / REUTERS

Такое мнение «Обозревателю» выразил военный эксперт Александр Мусиенко, комментируя возможность возвращения украинских кораблей, которые РФ захватила в Керченском заливе.

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"Они хотят использовать эту ситуацию для того, чтобы давить на Украину и требовать каких-то уступок. Вспомните, что подобная ситуация была и фактически в деле моряков, которые РФ незаконно удерживала на территории своей страны. Тогда говорили о том, что мы готовы вернуть вам ваших граждан, но вы сначала признайте, что они причастны и виновны в том, что нарушали границу РФ в Крыму, и таким образом подпишитесь о признании Крыма территорией РФ. Но одновременно я напоминаю, что согласно приказу международного трибунала по морскому праву, РФ еще до июня месяца должна была вернуть моряков и корабли", - заявил Мусиенко.

Он отметил, что РФ сейчас фактически игнорирует решение международного арбитража.

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Теги: #корабли