"Не надо стеснительно молчать": в Раде заявили о необходимости напоминать НАТО о своих намерениях

Нардеп считает, что о своих намерениях относительно вступления в НАТО нужно настойчиво напоминать.

Во время двухдневного визита Североатлантического совета в Украину с трибуны Верховной Рады генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что двери НАТО для Украины открыты, однако простой дорога к членству не будет.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказала председатель комитета ВР по вопросам интеграции Украины с ЕС и бывший вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Несмотря на то, что есть действующая заявка на получение ПДЧ, что есть решение Альянса, даже путь к такому первому шагу – признание политических устремлений страны относительно членства – пришлось заново проходить, отметила нардеп.

"Вполне логичным является предложение нашей политической силы относительно принятия заявления ВР о поддержке этого курса и предоставления полномочий и спикеру, и, согласно декларациям, президенту и премьеру подписать это письмо с подтверждением намерения Украины начать разговор о ПДЧ. И когда нам говорят, что, мол, наша заявка является действующей и ее рассмотрят, то я хочу спросить у своих коллег, таких профессиональных дипломатов, а как же они видят, что это рассмотрится? "– отметила политик.

Климпуш-Цинцадзе напомнила, что Украина еще 11 лет назад подала заявку, "скромно постучав в двери НАТО".

"И почему мы решили, что если мы будем просто сидеть и выполнять всю домашнюю работу, то дверь в какой-то момент автоматически откроют и нам скажут: "О, Украина уже готова, давайте ей дадим ПДЧ". Без нашего напоминания, настойчивости и работы, этого никогда не произойдет. И если Украина сейчас будет стеснительно молчать, таким и будет результат", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.