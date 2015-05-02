Балога: Власть должна работать над уменьшением потребления газа

Так считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога.

По его мнению, если власть позволит людям переходить на индивидуальное отопление, что было запрещено Азаровым, переведет бюджетную сферу на альтернативные источники энергии, запустит программу, согласно которой государство поможет каждому домохозяйству перейти с газа на другие виды энергии, то с "Газпромом" не то, что не нужно будет судиться, а можно будет свести к минимуму свое общение с ними.

"Не раз говорил, что за год можно выйти на экономию до 10 миллиардов кубов газа. Мы на Закарпатье убедились в том, что это абсолютно реально. Но, если предыдущая власть не была заинтересована в экономии, так как имела конкретную выгоду с каждого сожженного в Украине куба российского газа, то что мешает новому правительству уменьшать потребление?", - спрашивает политик.

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Виктор Балога убежден, что ключи к нашей энергетической независимости лежат не в Москве, и не в Стокгольме. А в каждой украинской школе, квартире и больнице, в каждом детском саду и домохозяйстве. Победа придет тогда, когда простой украинец забудет, что такое газ. А это в наших условиях более, чем реально.