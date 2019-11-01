Девять народных депутатов заявили о готовности взять на поруки Дубневича

Прокурор просит суд избрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн.

Девять народных депутатов заявили о готовности взять на поруки своего коллегу Ярослава Дубневича, которого подозревают в хищении средств «Укрзализныци» в сумме 93 млн грн.

Как передает корреспондент УНИАН, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение ходатайства прокурора САП Виталия Пономаренко об избрании меры пресечения Дубневичу.

В своем ходатайстве прокурор отметил, что Дубневичу было вручено подозрение в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса.

Прокурор просит суд избрать Дубневичу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 93 млн грн, то есть именно столько, по мнению следствия, был нанесен ущерб ПАО «Укрзализныця» при закупке оборудования по завышенной цене.

Кроме того, в суд сегодня пришли народные депутаты, которые изъявили готовность взять на поруки Дубневича. На поруки подозреваемого готовы взять 9 народных депутатов, среди них Игорь Палица, Виктор Балога, Виктор Бондарь, Тарас Батенко, Антон Киссе и другие.

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Сейчас судебное заседание продолжается.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада поддержала представление генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и избрание меры пресечения в виде содержания под стражей (ареста) народного депутата Ярослава Дубневича.

По данным ГПУ, будучи председателем Комитета ВР по вопросам транспорта, Дубневич был осведомлен о финансовом положении ОАО «Укрзализныця», в частности его потребностях при проведении госзакупок, а также имел влияние на учредителей и должностных лиц ПАО, которое является единственным производителем стрелочных переводов, башмакосбрасывателей, устройств уравнительных, рамных рельсов, крестовин, контррельсовых рельсов и комплектов раздельного скрепления.

Доказательства свидетельствуют о том, что Дубневич с сообщниками изучил спрос и цены на рынке стрелочных переводов и принял решение завладеть средствами филиала «Центр обеспечения производства» ПАО «Укрзализныця». По версии следствия, эти деяния причинили ущерб в размере 93 млн 277 тыс. грн.

В частности, следствие считает, что средства были получены контролируемыми народным депутатом и его сообщниками юридическими лицами через согласованное завышение цены при реализации стрелочной продукции в адрес филиала, при этом народным депутатом неоднократно было использовано свое служебное положение в интересах связанных с ним лиц. В дальнейшем денежные средства были использованы сообщниками по своему усмотрению.

Дубневичу инкриминируют совершение преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).