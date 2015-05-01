В Кремле опровергли согласие Путина на ввод миротворцев на Донбасс

По его словам, Москва не оспаривает идею ввода миротворцев на востоке Украины, но для этого нужно "согласие Киева и Донбасса", сообщает Русская служба ВВС.

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"Дело в том, что никогда российская сторона не оспаривала идею миротворцев. Но и согласиться на нее ни российская сторона, ни другая сторона, гарантирующая Минские соглашения, не может. Потому что на это в первую очередь должно быть согласие сторон конфликта", - сказал Песков.

Как сообщал УНИАН со ссылкой на пресс-службу президента Украины, вчера во время телефонного разговора в «Нормандском формате» между Петром Порошенко, Франсуа Олландом и Ангелой Меркель президент РФ Владимир Путин согласился с возможностью размещения миротворцев на Донбассе.