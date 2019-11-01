Обмен пленными не привязан к саммиту "нормандской четверки" - Пристайко

По словам главы МИД, сейчас ведется подготовка к масштабному обмену удерживаемыми лицами.

Обмен пленными не связан с нормандским саммитом и сейчас идет процесс отбора подходящих кандидатов для "одновременного освобождения".

Об этом министр иностранных дел Вадим Пристайко сообщил в интервью ТСН.ua.

Читайте такжеУчастники ТКГ готовят "большой обмен" удерживаемыми лицами – Сайдик

По его словам, сейчас ведется подготовка к масштабному обмену. "Это не период ожидания - это период подбора подходящих кандидатов на обмен, изучение их дел и одновременная возможность освобождения. Обмен - это фраза, которая используется скорее в медиа, мы используем другую фразу - "одновременное освобождение". Это больше похоже на то, над чем действительно работают обе стороны", - сказал Пристайко.

При этом министр отметил, что подготовка к новому обмену пленными не привязывается к саммиту "нормандской четверки".

"Мне бы хотелось, чтобы он произошел максимально быстро. Мы вообще не привязываемся к нормандскому саммиту. Если саммит лидеров и поспособствует обмену, мы не имеем ничего против. Для нас любая задержка с освобождением людей, это, мягко говоря, трагедия. Мы не привязываемся к этому никоим образом", - сказал Пристайко.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных.