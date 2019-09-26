Лавров заявил о решающей роли Зеленского в обмене пленными

Глава МИД РФ заявил, что обмен состоялся после прямого контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский сыграл решающую роль в том, что обмен удерживаемыми состоялся.

Об этом он сообщил в интервью российскому изданию "КоммерсантЪ".

По его словам, обмен удерживаемыми лицами состоялся "вне контекста ситуации на Донбассе".

Глава МИД РФ отметил, что обмен состоялся после прямого контакта президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "весьма позитивным явлением".

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"Надо отдать должное президенту Владимиру Зеленскому. Как я понимаю, он сыграл решающую роль в том, что обмен состоялся. На самом деле это чуть-чуть оздоровило отношения между Москвой и Киевом. Учитывая, что Россия активно участвует в "нормандском формате", в работе Контактной группы по Украине, это может способствовать и созданию более благоприятной атмосферы по Донбассу", - сказал Лавров.

Как сообщал УНИАН, 7 сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами из РФ в Украину вернулись 24 украинских военнопленных моряка и 11 политзаключенных. Среди них: Роман Сущенко, Олег Сенцов, Александр Кольченко, Владимир Балух, Станислав Клых и Николай Карпюк, Алексей Сизонович, Павел Гриб, Эдем Бекиров, Евгений Панов, Артур Панов.