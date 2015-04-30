Украина и ОБСЕ обратились к РФ с рядом инициатив по отводу техники - президент

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу СТБ.

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”Совместно с ОБСЕ, вместе со всем миром, который нас поддерживает - добиться, чтобы Россия и контролируемые ею боевики на самом деле остановили обстрелы, отвели тяжелую технику и артиллерию. Для этого нами уже предложен вчера на заседании Трехсторонней контактной группы - публично совместно Украина и ОБСЕ обратились к РФ с рядом инициатив по отводу техники. Третья позиция - это немедленное освобождение заложников. И четвертая позиция - полный и беспрепятственный доступ инспекторов ОБСЕ, которые хорошо оснащены технически, ко всем без исключения точкам”, - сказал президент.