Яценюк поручил ускорить изготовление биометрических паспортов

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк предупредил руководство полиграфкомбината "Украина" и Государственной миграционной службы о персональной ответственности за ситуацию с биометрическими паспортами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью секретариата Кабинета министров, Яценюк поручил председателю Государственной миграционной службы Сергею Радутному и директору ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» Максиму Степанову безотлагательно принять совместные меры по урегулированию ситуации, которая сложилась с оформлением и выдачей паспорта гражданина Украины для выезда за границу, и обеспечить строгое соблюдение установленных сроков выдачи таких документов.

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Ранее в Государственной миграционной службе Украины сообщили, что по состоянию на 29 апреля очередь оформленных и подготовленных к персонализации ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг» паспортов для выезда за границу составляет почти 150 тысяч, из них более 100 тыс. – это документы, установленный законодательством срок выдачи которых уже истек.

Отмечается, что территориальные органы и подразделения ДМС ежедневно принимают от 6 до 10 тыс. заявлений-анкет для оформления заграничных паспортов, однако, по информации ГП «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг», суточная мощность работающей на сегодняшний день автоматизированной линии лазерной персонализации составляет около 4,5 тыс. документов.

В ведомстве также добавили, что именно из-за недостаточной мощности предприятия «Полиграфический комбинат «Украина» по изготовлению ценных бумаг», ДМС на сегодняшний день не имеет возможности обеспечить гарантии выдачи гражданам Украины документов для выезда за границу в установленные законодательством сроки.