Зеленский и Меркель провели уже шестой телефонный разговор

Украинская сторона заявляет, что ценит огромную поддержку немецких друзей.

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Федеративной республики Германия Ангела Меркель провели уже шестой телефонный разговор.

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Об этом сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник в микроблоге Twitter.

"Только что состоялся уже шестой телефонный разговор между президентом Владимиром Зеленским и канцлером Ангелой Меркель: более интенсивного политического диалога, чем с Германией, нет ни с одной другой страной мира. Ценим огромную поддержку наших немецких друзей!", - отметил дипломат.

Напомним, в начале октября президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого.