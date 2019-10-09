Зеленский обсудил с Меркель вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого

Меркель заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в «нормандском формате» для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Президент Украины Владимир Зеленский во время телефонного разговора с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель обсудил вопросы разведения сил вблизи Петровского и Золотого.

Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

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Отмечается, что президент Украины высоко оценил весомую поддержку со стороны канцлера в достижении мира в Украине, ее последовательную позицию в вопросе санкций в отношении Российской Федерации, а также практическую помощь Германии в реализации политики реформ.

«Меркель подчеркнула неизменность позиции ФРГ в поддержке Украины на пути к установлению мира на Донбассе», - говорится в сообщении.

Также она заявила, что использует предстоящие контакты с партнерами в «нормандском формате» для достижения договоренности о дате проведения саммита.

Кроме того, Зеленский сообщил собеседнице о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о ходе работ по восстановлению моста вблизи Станицы Луганской.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский 9 октября имел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель.