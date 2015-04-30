Лидеры "Нормандской четверки" договорились о начале политической фазы реализации Минских договоренностей

Абсолютным приоритетом признано перемирие. Лидеры государств согласились, что нарушения режима прекращения огня должны прекратиться - особенно вблизи Мариуполя, Счастья, Донецкого аэропорта и Широкино, сообщает Елисейский дворец.

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Лидеры четырех стран обсудили ключевую роль ОБСЕ в контроле режима прекращения огня и проверке отвода тяжелых вооружений.

"Очень важно, чтобы наблюдатели имели свободу действий, необходимую для осуществления своей миссии, и могли развернуть новые пункты наблюдения", - говорится в сообщении.

Также лидеры четырех стран договорились, что четыре рабочие подгруппы Контактной группы по безопасности, политических, экономических вопросов и вопросов перемещенных лиц должны встретиться в ближайшие дни.

"Это будет означать начало политической фазы реализации Минских договоренностей", - говорится в сообщении.