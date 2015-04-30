ОБСЕ: демилитаризация Широкино не имеет ничего общего со сдачей территории

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

В частности, Хуг рассказал, что вернулся в Киев после 14-дневного пребывания на востоке Украины, где он вместе с наблюдателями изучал текущую ситуацию, особенно что касается ситуации в районе поселка Широкино.

По словам Хуга, 29 апреля он наблюдал за видеоконференцией Трехсторонней контактной группы с участием представителей Украины, России и ОБСЕ вместе с представителями боевиков. Также он посетил встречу украинских и российских генералов в Совместном центре по контролю и координации за соблюдением режима прекращения огня в городе Соледар, где обсуждался план демилитаризации Широкино для нормализации там ситуации.

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“Следуя инициативам ОБСЕ от 9 апреля, генералам, которых я встретил вчера, было предложено разработать план размежевания сторон и прекращении огня в Широкино. Стороны согласились относительно составных частей этого плана, и наиболее важной стороной этого плана является демилитаризация Широкино”, - отметил Хуг.

Причем он подчеркнул, что на встрече в Соледаре представители украинских Вооруженных сил, а также так называемой “ДНР”, как и российский генерал выразили понимание важности замены военной логики, которая на данный момент является доминирующей в поселке, на гражданскую логику.

Хуг обратил внимание, что в Мариуполе местные жители выражают беспокойство относительно демилитаризации Широкино, которая предусматривает отвод сил сторон.

По словам Хуга, “план размежевания в Широкино не имеет ничего общего со сдачей территории”. Заместитель главы миссии пояснил, что речь идет не о контроле над Широкино, а о нормализации ситуации там для восстановления мирной жизни. В частности, он отметил, что стороны должны разработать детали выполнения этого плана.

Как сообщал УНИАН, жители Мариуполя собирают подписи с призывом к высшему руководству страны не начинать демилитаризации района Широкино.

По мнению мариупольцев, "оставить Широкино сегодня – значит, поставить под удар полумиллионный украинский Мариуполь. Это также создаст опасный прецедент для врага и станет предпосылкой для дальнейшей эскалации насилия и наступательных действий на остальной территории страны. Сдать Широкино - значит открыть ворота на всю Украину".

Ранее УНИАН сообщал, что боевики возобновили обстрелы в Широкино.