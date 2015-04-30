Порошенко назначил трех членов Высшего совета юстиции

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства, отметив, что соответствующий указ президент подписал сегодня, 30 апреля.

По данным пресс-службы, в присутствии главы государства новые члены Высшего совета юстиции принесли присягу.

Президент на встрече с новоназначенными подчеркнул: «Нашими совместными усилиями мы сможем обеспечить реализацию права граждан на справедливый суд».

Порошенко подчеркнул, что «в результате наших совместных действий должно значительно возрасти доверие общества к судебной ветви власти, чтобы мы дали возможность работать честным судьям».

«Для меня, когда мы говорим о европейских ценностях, о необходимом инвестиционном климате, о защите прав человека, первую важность имеет независимый суд и независимость судебной ветви власти», – заявил Порошенко.

Президент поблагодарил комиссию во главе с ведущим правоведом Владимиром Василенко за то, что впервые был проведен прозрачный конкурс по избранию кандидатур на такие должности, «без телефонного права». Глава государства подчеркнул, что из 13 человек, которые были допущены к участию в конкурсе, комиссия сделала достойный выбор. «Начинается реализация нового закона о справедливом суде», – подчеркнул он.

Президент выразил надежду, что Верховная Рада не будет медлить с назначением своих кандидатур в совет, и уже в мае ВСЮ сможет начать свою работу.

По данным пресс-службы, церемонию принятия присяги провел заместитель главы Администрации президента и координатор Совета по вопросам судебной реформы Алексей Филатов.

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Комментируя назначение, Филатов отметил: «В соответствии с новыми процедурами, введенными Законом Украины «Об обеспечении права на справедливый суд», независимая конкурсная комиссия провела отбор и рекомендовала президенту кандидатуры для назначения членами Высшего совета юстиции. В течение 30 дней до проведения конкурсной процедуры любой человек имел возможность заранее ознакомиться со всеми участниками конкурса и представить свои замечания и предложения по кандидатуре. Процедура назначения членов ВСЮ никогда раньше не была такой прозрачной для общественности. Президент назначил членов Высшего совета юстиции, кандидатуры которых ему были рекомендованы комиссией».

Бенедисюк является судьей Высшего хозяйственного суда Украины, Гусак – судья Верховного суда Украины, Малашенкова – адвокат.

Справка УНИАН. Высший совет юстиции состоит из 20 членов. Верховная Рада, президент, съезд судей Украины, съезд адвокатов и съезд представителей юридических вузов назначают в ВСЮ по три члена, а также всеукраинская конференция работников прокуратуры – двух членов Высшего совета юстиции.

В состав Высшего совета юстиции входят по должности председатель Верховного суда Украины, министр юстиции Украины, генеральный прокурор Украины. Для начала работы ВСЮ необходимо обретение полномочий 14 членами Высшего совета юстиции.

25 апреля III съезд адвокатов Украины назначил двух членов ВСЮ. Также Всеукраинская конференция работников прокуратуры 27 апреля назначила двух членов Высшего совета юстиции и съезд представителей юридических вузов 28 апреля – еще двух.