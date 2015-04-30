Фирташ в суде Вены отказался от добровольной экстрадиции в США

Об этом он заявил сегодня на заседании суда в Вене (Австрия) в ходе рассмотрения дела об экстрадиции в США, передает ТАСС.

"Нет, я считаю, что для этого есть политическая мотивация", - сказал Фирташ, передав слово защите для дальнейшего изложения своей позиции.

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В свою очередь судья, изложив ход рассмотрения дела, отметил, что сначала запрос на арест Фирташа от американских властей поступил в ноябре 2013 года. Однако он был отменен через несколько дней, о чем проинформировали власти США в конце 2013 года. Потом, уже 27 февраля 2014 года, поступил новый запрос аналогичного содержания, а 12 марта был выдан ордер на арест, который был произведен полицией Вены того же дня. После внесения залога 21 марта Фирташ был выпущен под подписку о невыезде.

Относительно обвинения, выдвинутого властями США, судья заявил, что "группа Фирташа заинтересована в разработке титанового месторождения в Индии". "Для этого необходимо получить лицензию, и в ходе этой процедуры Фирташем и его подчиненными подкупались чиновники", - сказал он, добавив, что на взятки было потрачено около 19 млн евро.

По словам судьи, у американской стороны была затребована дополнительная информация. В том числе о том, что послужило причиной для отзыва запроса в ноябре 2013 года. Суд Вены также попросил у американских правоохранителей предоставить доступ к заявлениям двух анонимных свидетелей, на показаниях которых во многом основывается обвинение.

Фирташ был задержан в Вене 12 марта 2014 года по запросу американского Федерального бюро расследований (ФБР), помещен в следственный изолятор и освобожден под подписку о невыезде после внесения залога в 125 млн. евро.

Ордер на его арест был выдан окружным судом американского штата Иллинойс летом 2013 года. В начале апреля в США ему предъявили обвинения в даче взятки индийским чиновникам для получения разрешений на разработку месторождений титана в Индии.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 апреля, в Вене началось судебное заседание, на котором будет решено, выдаст ли Австрия Соединенным Штатам Фирташа.