Зеленский проведет экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП
12:07, 28 октября 2019Политика
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Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента.
Президент не озвучивал темы предстоящего разговора / president.gov.ua
Президент Владимир Зеленский 28 октября планирует встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.
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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на поинформированных собеседников.
Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По словам источника в Офисе президента, на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП. Отмечается, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора.
Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.
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