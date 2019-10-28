Зеленский проведет экстренную встречу с руководителями НАБУ и САП

Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента.

Президент Владимир Зеленский 28 октября планирует встретиться с руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назаром Холодницким и главой НАБУ Артемом Сытником.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на поинформированных собеседников.

Встреча пройдет 28 октября в НАБУ по инициативе президента. По словам источника в Офисе президента, на экстренной встрече будет весь руководящий состав НАБУ и САП. Отмечается, что президент не озвучивал темы предстоящего разговора.

Также на встрече будет присутствовать генпрокурор Руслан Рябошапка.