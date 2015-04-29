Часть "Правого сектора" заявляет об отказе присоединиться к ВСУ

Об этом сообщает Общественное.Запорожья со ссылкой на командира 5-го отдельного батальона ДУК ПС "Подолянина".

Командир 5-го отдельного батальона ДУК также подтвердил, что через три дня базу ДУК разблокируют.

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Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил, что 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригады выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области.

Вместе с тем известная украинская блогерша, боец Правого сектора Елена Белозерская заявила, что солдат, которые блокировали базу ДУК ПС, дезинформировали - якобы "Правый сектор" собирается "идти сбрасывать Порошенко".

"Армейцы, которые окружили нашу базу, находящуюся на границе Днепропетровщины и Донетчины - не те, с которыми мы бок о бок прошли год войны, а новые, новопризванные. Они почти ничего не знают о ДУК ПС, и их накрутили, что мы якобы собираемся идти на Киев сбрасывать Порошенко. Об этом стало известно из разговоров наших ребят с солдатами", - сообщила она.

В свою очередь в Министерстве обороны Украины заверили, что заявления по поводу ситуации с "Правым сектором" могут быть предпосылками для вооруженных провокаций перед майскими праздниками.

Так, сегодня, 29 апреля, около 300 представителей "Правого сектора" провели акцию протеста под АПУ против блокирования базы ДУК. Активисты угрожали зайти в помещение АП, если им не объяснят ситуацию вокруг базы их батальона в Днепропетровской области.

Напомним, ранее в Администрации президента Украины заверили, что вопрос вхождения добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" отдельным подразделением в состав Вооруженных сил Украины решен.