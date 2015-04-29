В АП заявили, что вопрос вхождения "Правого сектора" в состав ВСУ уже решен

Как передает корреспондент УНИАН, об этом активистам “ПС”, что пикетируют Администрацию президента, сказал заместитель главы АП Андрей Таранов.

“Все вопросы относительно добровольческого входа как отдельного подразделения Вооруженных сил на данном этапе решены”, - подчеркнул Таранов.

По его словам, уже сейчас ведется легализация ДУК в состав Вооруженных сил Украины, и этот процесс происходит не принудительно.

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Таранов сообщил, что готовится соответствующая законодательная база.

Также он отметил, что председатель СБУ Валентин Наливайченко сегодня провел встречу с народным депутатом, лидером «ПС» Дмитрием Ярошем.

Как сказал Таранов, в данный момент в Днепропетровске заместитель начальник Генштаба ВСУ Сергей Бесараб также проводит переговоры с Ярошем.

По словам Таранова, окончательное решение о вхождении в ВСУ будет зависеть от результатов переговоров.