Минобороны: Заявления относительно ситуации с "Правым сектором" – провокационные

Об этом УНИАН сообщили в Управлении прессы и информации Минобороны.

"Все заявления, которые сейчас распространяются сетью Интернет относительно ситуации в Днепропетровский области, призваны повысить градус напряжения в обществе и могут быть предпосылками для вооруженных провокаций на территории Украины в преддверии майских праздников", - говорится в сообщении.

Кроме того, как отмечается, начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Виктор Муженко и лидер "Правого сектора" Дмитрий Ярош обсудили вопрос выполнения предыдущих договоренностей относительно взаимодействия и интеграции добровольческого украинского корпуса "Правый сектор" в ВСУ.

Читайте такжеПравый сектор собирается пикетировать Администрацию Президента (уточненная)

Согласно сообщению, телефонные разговоры состоялись между Муженко и Ярошем вечером 28 апреля и утром 29 апреля.

Вместе с тем, в Минобороны напомнили, позиция Генерального штаба ВСУ остается неизменной - все вооруженные формирования на территории Украины должны быть легальными и подчиняться ВСУ или другим государственным силовым структурам.

Как сообщал УНИАН, "Правый сектор" заявил о намерении пикетировать Администрацию президента Украины. По информации сайта "ПС", "по достоверной информации, власть готовит масштабную провокацию против добровольцев. Поэтому мы, для предупреждения подобных операций против наших побратимов, всего добровольческого движения Украины, собираемся под стенами Администрации президента со стороны ул. Институтской сегодня, 29 апреля, в 12 часов".

Как заявляет "Правый сектор", 28 апреля вечером подразделения 95-й аэромобильной и 25-й парашютно-десантной бригад выставили блокпосты вокруг базы "ПС" в селе Великомихайловка Покровского района Днепропетровской области. По словам Яроша, "наша база была блокирована без каких-либо предупреждений подразделениями десантников 25-й и 95-й бригад, вместе с бронетехникой и тяжелым вооружением были выставлены на блокпостах молодые, только что мобилизованные солдаты. Они остановили одну из наших машин и потребовали от бойцов сдать оружие. На мой звонок начальник Генерального штаба Муженко сразу не ответил и мы не смогли немедленно обсудить ситуацию. Хотя было очевидно, что без приказа Генштаба эта операция не могла быть проведена. Я связался с командованием десантников, с которыми мы вместе сражались весь год, и боевые командиры гарантировали мне, что они не повернут оружие против своих братьев из "Правого сектора".

Ярош заявил, что как народный депутат будет требовать тщательного расследования инцидента.