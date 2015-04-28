Яценюк: Для эвакуации украинских граждан в Непал вылетает ИЛ-76

Об этом сказал Премьер-министр Украины Арсений Яценюк журналистам после заседания Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Он отметил, что это был один из вопросов, который обсуждались на срочном заседании Комиссии.

Яценюк подчеркнул, что в целом из Непала может быть эвакуировано 220 человек. Для эвакуации украинских граждан отбывают, в частности, работники службы медицины катастроф, психологи, украинские дипломаты.

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«Мы просим посадку в Катманду, но там дали возможность сесть только двум самолетам, так как продолжается землетрясение», - подчеркнул Глава Правительства. Если посадку в Катманду не разрешат, самолет, по словам Яценюка, сядет в Дели, отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Петр Порошенко поручил Кабинету министров безотлагательно организовать эвакуацию с территории Непала, где произошло мощное землетрясение, всех граждан Украины.

По последним данным МИД, в Непале находятся 188 украинцев, из них 61 не выходит на связь.