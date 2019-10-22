У Путина утверждают, что сроков встречи глав государств "нормандского формата" "нет и быть не может"

Песков утверждает, что "постоянно меняется запросная позиция одной из сторон".

В Кремле заявляют, что "нормандский формат" испытывает трудности, и сроков встречи лидеров "нормандской четверки" "нет и быть не может".

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом журналистам в Москве сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Вы знаете, действительно, "нормандскому формату" сейчас тяжело. Вы знаете, что "нормандский формат" в свое время согласовал некий комплекс договоренностей. И сейчас одна из сторон-участниц допускает отхождение от этого комплекса договоренностей, затрудняя тем самым подготовку к возможному и столь необходимому следующему саммиту. Соответственно, в ситуации, когда одна из сторон заявляет о неких новых подходах, "нормандский формат", скажем так, испытывает определенные трудности с тем, чтобы должным образом подготовить такой саммит, и это затягивает столь ценное время", - ответил Песков на вопрос УНИАН, не создается ли в Кремле впечатление, что переговоры в "нормандском формате" зашли в тупик.

При этом Песков подчеркнул, что сроков проведения встречи на уровне глав государств нет.

"Сейчас никаких конкретно обозначенных сроков нет и быть не может, потому что вы тоже знаете позицию президента Путина: сначала подготовка, потом саммит. В настоящий момент подготовка вестись не может, потому что постоянно меняется запросная позиция одной из сторон", - заявил он.