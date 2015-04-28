Конфуз Путина со стулом на Минских переговорах мог произойти из-за низкого роста президента РФ

Об этом Швец рассказал в интервью изданию "Гордон".

Он напомнил, что в начале переговоров Меркель, Олланд, Порошенко и Путин входят в зал, а Лукашенко сам всех рассаживает. Однако неожиданно Путин пытается сесть на конкретный стул.

«Чуть ли не из рук его вырывает. Возникает замешательство. Знаете, почему? Потому что высота стула – важнейший фактор нынешней внешней политики РФ. Стул должен быть высоким, чтобы Путин не выглядел коротышкой. Одновременно стул не должен быть слишком высоким, чтобы ножки президента РФ не болтались в воздухе. Подготовка стула для Путина – важнейшая задача перед каждым его появлением на публике, этот стул готовят заранее. А тут Лукашенко по незнанию кому-то другому "заветный" стул предлагает. Чуть Минские переговоры не сорвал», - рассказал Швец.

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Напомним, на мирных переговорах в феврале в Минске с президентом России Владимиром Путиным произошел конфуз. Когда лидеры четырех стран собрались для переговоров президент Беларуси Александр Лукашенко не дал возможности Владимиру Путину сесть. Когда российский президент пытался подвинуть стул, чтобы сесть за стол, Лукашенко крепко держался за его спинку и разговаривал с канцлером Германии Ангелой Меркель.

При этом лидер Беларуси не заметил Путина. После того, как у российского президента не получилось "отобрать" стул у Лукашенко, он прекратил за него "бороться" и подождал, когда Лукашенко поговорит с Меркель.