Курьезы Минской встречи: Путин сломал ручку, Лукашенко не дал ему сесть на стул, а Лайфньюз лаял на ТСН

Так, в пуле журналистов во Дворце независимости, ожидавших выхода «нормандской четверки» журналист так называемого телеканала «Лайфньюз» набросился на журналисток ТСН и загавкал на них в буквальном смысле этого слова.

На видео, попавшем в Сеть, видно как он, отвечая на вопрос журналистов подходит ближе к девушке и говорит: "Девушки, давайте знакомиться. Меня зовут Саша", а потом внезапно залаял и набросился на коллег. После чего он добавил: "Иди на х.. отсюда".

В свою очередь главред «гавкающего» телеканала Анатолий Сулейманов похвалил поступок своего подчиненного. «На месте Саши Юнаева я этих «коллег» обоссал бы просто», - написал он в своем Твиттер.

На месте Саши Юнашева я этих "коллег" бы обоссал просто pic.twitter.com/tA3UZ8RzYU — Anatoly Suleymanov (@TolyaSuleymanov) February 11, 2015

Однако на этом курьезные истории не закончились. Президент России Владимир Путин во время встречи глав государств в "нормандском формате" пошел по стопам своего бывшего коллеги Викторя Януковича и тоже сломал ручку. На скриншоте с видео телеканала RT, осуществлявшего трансляцию с зала переговоров, видно, как Путин держит в руке обломки зеленой ручки.

После чего уже другой российский телеканал опубликовал видеосюжет, на котором видно, как Путин пытается сесть на стул и пододвинуть его к столу. В то же время Лукашенко, о чем-то говоря с Меркель, оперся рукой о стул Путина и увлекшись разговором, не заметил попыток Путина.

Из-за этого президенту России после неудачных попыток сесть, пришлось встать и дождаться, когда Лукашенко закончит разговор с Меркель.