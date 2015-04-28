Путин не начнет ядерную войну, даже если окончательно сойдет с ума - экс-разведчик

Об этом в интервью Гордон заявил бывший советский разведчик Юрий Швец, а ныне американский финансовый аналитик, который учился вместе с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, чтобы начать ядерную войну, надо нанести первый удар, цель которого – уничтожить максимальное количество установок ракет наземного базирования противника, а когда в ответ полетят оставшиеся ракеты, их необходимо сбить своими средствами ракетной обороны.

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"У СССР никогда не было потенциала первого ядерного удара, у России – тем более", - заявил Швец.

Сокурсник Путина объясняет, что российские ядерные ракеты могут "снести" Нью-Йорк, Сан-Франциско и другие крупные города США, но не уничтожат американские ракеты в шахтных установках - "зато получат гарантированный ответный удар, который сметет Россию целиком", - подчеркнул он.

"Критически важный фактор для принятия решения "Наносить или нет ядерный удар?" – это насколько точно твоя ракета попадет в цель. Советские, а сейчас российские ракеты отличаются плохой точностью. Более того, о реальной точности попадания не знает никто, потому что огромное влияние на траекторию полета ракеты оказывают атмосферные особенности той зоны, по которой она следует к цели", - говорит Швец.

"Даже если Путин окончательно сойдет с ума и решит нажать ядерную кнопку, товарищи быстро его поправят и все ему объяснят. Президент РФ вообще мало чего понимает в этих вещах", - говорит бывший разведчик.

"Помимо технической стороны вопроса, есть и психологическая. Вы серьезно думаете, что человек, который ежегодно исчезает из публичного пространства на 7–10 дней, чтобы сделать себе фейслифти накачать себя ботоксом, способен развязать ядерную войну? Ведь от ответного удара ботокс расплавится, потечет от страха", - подытожил он.

Как сообщал УНИАН, российский пропагандист Дмитрий Киселев угрожал США ядерным оружием. Об этом он заявил в эфире итоговой программы на канале Россия. Так он заявил, что "Россия – единственная страна, которая может превратить США в радиоактивный пепел".