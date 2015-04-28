СМИ: Под Киевом развернули строительство "Межигорья Ахметова" (фото)

Фотографии огромного дворца, сделанные активистами украинской "Аэроразведки", выложил на своей странице в Fаcebook нардеп Игорь Луценко. Он связывает объект с компанией "ЭСТА Холдинг", которая входит в группу СКМ Ахметова. Об этом сообщает ТСН.

По телефону в "ЭСТА Холдинг" сообщили, что действительно строят под Киевом коттеджный городок "Домик в Плютах". Однако журналистский запрос компании относительно того, их ли объект изображен на фото, сделанных активистами "Аэроразведки", пока остался без ответа. Также без ответа остался вопрос, действительно ли их проект по документам проходит как "реабилитационный оздоровительный центр", о чем ранее писали активисты.

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На сайте компании "ЭСТА Холдинг" проект возле села Плюты описывают как "земельные участки со всеми необходимыми коммуникациями в пределах благоустроенной территории под охраной, расположенные в 20 километрах от Киева по Старообуховской трассе.

"Мы выполнили подготовительные работы и проложили необходимые коммуникации, чтобы вы смогли с максимальным комфортом начать строительство коттеджа вашей мечты", - говорится в описании проекта.