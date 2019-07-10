Зеленский назначил главу Киевской ОГА

Им стал Михаил Бно-Айриян. Президент назвал нового председателя ОГА "профессиональным специалистом, действительным менеджером".

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Михаила Бно-Айрияна председателем Киевской областной государственной администрации.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ президент подписал во время церемонии представления нового председателя Киевской ОГА в Бориспольской городской раде.

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«Хочу Михаила Бно-Айрияна вам представить, нового руководителя Киевской области. Можно поаплодировать - новый человек, это профессиональный специалист, действительный менеджер», - заявил он.

«Подписываю указ о назначении Михаила председателем Киевской областной государственной администрации», - сказал Зеленский.

После подписания указа он вручил Бно-Айрияну удостоверение председателя Киевской ОГА.

Как сообщал УНИАН, 26 июня кандидатуру Бно-Айрияна и еще семи будущих руководителей ОГА согласовал Кабинет министров Украины.

*** Бно-Айриян Михаил Каренович родился 1 февраля 1984 в городе Баку (Азербайджан). Окончил Киевский национальный университет имени Т. Г. Шевченко по специальности «Международные экономические отношения» с квалификацией экономиста-международника, переводчика с арабского языка.

В 2009-2011 годах работал в должности третьего, а затем второго секретаря посольства Украины в России.

В декабре 2011 года становится помощником министра иностранных дел Украины Константина Грищенко.

В январе 2013 года занимает должность советника вице-премьер-министра Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам.

С января 2015-го занимал должность начальника управления европейской интеграции Министерства энергетики и угольной промышленности.

С октября 2016 года и до назначения на должность председателя Киевской ОГА работал в ГП НЭК «Укрэнерго» в должности заместителя директора по коммуникациям и международному сотрудничеству.