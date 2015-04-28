Депутат выложил документ о причастности заместителя Авакова к операции против Майдана

Об этом сообщил народный депутат Игорь Луценко в своем блоге, опубликовав фотокопию соответствующего приказа.

"На днях мне в руки попал документ, который свидетельствует, что нынешний заместитель Авакова Василий Паскал возглавлял большую группу оперативников милиции, которые вели работу против Майдана", - написал Луценко.

Луценко подчеркнул, что речь не идет о причастности лично Паскала к тому или иному конкретному преступлению.

Читайте такжеЛюстрационный комитет подал иск в суд, чтобы уволить двух заместителей Авакова"Но он был приобщен к тому направлению деятельности МВД, которое давало возможность титушкам запугивать, нападать на майдановцев, похищать и убивать. Он координировал Систему, ту ее часть, которая помогала нас физически уничтожать", - написал Луценко.

"Я лично знаком с Василием Паскалом и знаю о его репутации как профессионала высокого класса. Я привык уважать и ценить профессионализм. Но очевидно, что Паскал как профессионал высокого класса не мог не понимать аморальных целей и ожидаемо ужасных результатов работы своих подчиненных. Теоретически, можно было бы понять Авакова, если бы он оставил Паскала в МВД, чтобы тот дальше успешно разыскивал преступников (например, сепаратистов). Но после трагедии Майдана – назначать его на одну из высших должностей в министерстве?", - добавил депутат.

Напомним, 21 января 2014 года неизвестные похитили Игоря Луценко вместе с другим активистом Юрием Вербицким. Луценко избили и отпустили, а тело Вербицкого нашли в лесу на следующий день.