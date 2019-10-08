У главы фракции "Слуга народа" родилась двойня
11:19, 08 октября 2019Политика
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Теперь у Арахамии шестеро детей.
У Арахамии шестеро детей / фото УНИАН
Председатель фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия стал отцом двойняшек.
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Об этом сообщила пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook.
"Что ни будний день - то праздник. С Днем юриста! Ясного ума, неопровержимых доказательств и справедливого закона! Отдельно Дмитрия Разумкова - с днем рождения! А Давида Арахамию - с рождением двойни! Теперь он - отец аж шести", - написала она.
Ранее Арахамия в одном из интервью телеканалу "Прямой" заплутался, сколько у него детей.
"... У меня пятеро детей, скоро будет еще двое ... Нет, сейчас четверо, и еще двойню сейчас ждем, через две-три недели...", - рассказал он.
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