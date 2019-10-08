Катастрофа MH17: парламент Нидерландов решил расследовать "роль Украины"

По словам главы МИД Стефана Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России.

Парламент Нидерландов поддержал предложение CDA (Христианско-демократической партии) по дополнительному расследованию причин, по которым Украина не закрыла воздушное пространство над Донбассом во время боевых действий в 2014 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом написал в Twitter депутат от CDA Крис ван Дам.

"Предложение по дальнейшему расследованию того факта, почему не было закрыто воздушное пространство над Украиной, только что было одобрено единогласно", - сказал парламентарий.

По словам главы МИД Стефана Блока, такое расследование - непростая задача, так как будет необходимо сотрудничество России. "Речь идет также об их воздушном пространстве", - сказал он.

Читайте такжеВыдача Цемаха России была вынужденным шагом - Пристайко

*** Самолет авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года над оккупированной Россией территорией Донецкой области. Погибли все 298 человек, находившихся на борту. Большинство погибших (196 человек) - граждане Нидерландов.

24 мая 2018 года Совместная следственная группа, в состав которой входят представители Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины, пришла к выводу, что зенитный ракетный комплекс «Бук», выстрелом из которого был сбит самолет, принадлежал 53-й зенитно-ракетной бригаде вооруженных сил РФ, дислоцирующейся в Курске.

19 июня 2019 года международная Совместная следственная группа заявила, что первыми четырьмя подозреваемыми в трагедии рейса МН17 являются российский террорист Игорь Гиркин (Стрелков), который летом 2014 года был так называемым «министром обороны ДНР», российский генерал Сергей Дубинский (позывной «Хмурый»), который руководил «разведкой ДНР», Олег Пулатов (позывной «Гюрза»), который в 2014 году был «руководителем 2-го отдела ГРУ ДНР», а также Леонид Харченко (позывной «Крот»), который был вожаком «разведывательного батальона» боевиков.

Суд над подозреваемыми в катастрофе малайзийского «Боинга» должен начаться 9 марта 2020 года.