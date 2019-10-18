Апелляционный суд оставил под стражей экс-нардепа Пашинского

Он будет находиться под стражей до 4 декабря.

Коллегия судей Киевского апелляционного суда оставила в силе решение Печерского районного суда Киева о содержании бывшего народного депутата Сергея Пашинского под стражей.

Об этом передает корреспондент УНИАН.

«Решение Печерского суда оставить без изменения, а апелляционную жалобу в интересах Сергея Пашинского оставить без удовлетворения. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит», - говорится в постановлении коллегии судей.

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В свою очередь, Пашинский заявил, что такое решение апелляционного суда - «поражение всей судебной системы».

«Нам сегодня объявили, что у нас не существует судебной системы, не существует суда. Это значит, что мы вернулись во времена режима Януковича. Я буду бороться за свое честное имя», - добавил экс-депутат.

Как сообщал УНИАН, 7 октября Печерский райсуд Киева постановил взять Пашинского под стражу до 4 декабря.

Пашинского подозревают в причинении гражданину Вячеславу Химикусу тяжкого телесного повреждения (ч. 1 ст. 121 Уголовного кодекса). Ему грозит наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.

Конфликт между Пашинским и жителем Васильковского района Химикусом, в результате которого Пашинский применил огнестрельное оружие и ранил безоружного Химикуса в ногу, возник 31 декабря 2016 года.

После этого дело в отношении данного конфликта несколько раз то закрывали, то вновь возобновляли, последний раз - в сентябре.

Также против Химикуса открывали производства по подозрению в попытке нападения на народного депутата.

17 октября с ходатайством о взятии Пашинского на поруки выступили 14 человек - народных депутатов 8-го и 9-го созывов, среди которых Андрей Парубий, Николай Княжицкий, Виктория Сюмар, Андрей Тетерук, Максим Бурбак, а также экс-секретарь СНБО Александр Турчинов.