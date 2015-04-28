Тернопольский губернатор сложил депутатский мандат
02:09, 28 апреля 2015Политика
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Председатель Тернопольской областной государственной администрации Степан Барнана писал заявление о сложении с себя полномочий депутата Верховной Рады.
tv4.te.ua
Об этом Барна сообщил в Facebook.
"С целью недопущения спекуляций относительно совмещения мной должностей народного депутата Украины и председателя Тернопольской облгосадминистрации сообщаю следующее: заявление о сложении депутатских полномочий мной написано и зарегистрировано в аппарате ВР", - написал он.
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К сообщению губернатор прикрепил копию заявления, датированного 24 апреля 2015 года и адресованного председателю парламента Владимиру Гройсману.
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