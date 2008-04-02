Довгий считает, что эйфория политических решений может захватить всю страну

Секретарь Киевского городского совета Олесь ДОВГИЙ призвал Союз секретарей местных советов защитить местное самоуправление.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, об этом он сказал сегодня во время внеочередного заседания Союза секретарей местных советов Ассоциации городов Украины.

«Полный зал во время съезда секретарей местных советов свидетельствует о том, что угроза местному самоуправлению - болезненная тема не только для Киева, но и для всей Украины», - заметил О.ДОВГИЙ.

По его словам, обычно представители Ассоциации городов Украины собираются для того, чтобы обсудить развитие местного самоуправления. «Сегодня мы собрались для того, чтобы его защитить», – отметил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета убежден, что эйфория принятия решений, которые базируются на политической целесообразности, уже захватила Верховную Раду и правительство, а в дальнейшем может захватить и всю страну. «Только в Киеве, сплотившись вместе, мы можем защитить местное самоуправление», - заверил О.ДОВГИЙ.

Секретарь Киевсовета отметил, что единственным источником власти в Украине является общество, и именно она избирает органы местного самоуправления, которые потом отчитываются перед людьми. «Представители местных советов не должны бояться правительства и Верховной Рады. Они должны лоббировать интересы каждого украинца», - убежден секретарь Киевсовета.

Он напомнил о «трех гвоздях», которые в последнее время были вбиты в «гроб» местного самоуправления. «Это - замена мажоритарной избирательной системы на пропорциональную, внедрение императивного мандата для местных советов, а также решение ВР о перевыборах в столице, которое базировалось на политической целесообразности», - сказал О.ДОВГИЙ.

«Сегодня мы говорим о необходимости мобилизоваться, донести каждому гражданину, что представители местных советов вскоре уже не смогут решать проблемы избирателей, поскольку отдельные политические игроки, узурпировав власть, будут решать все за общество», - отметил О.ДОВГИЙ.