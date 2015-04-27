Еженедельно в Украине регистрируются по две новых партии - КИУ

С начала года в Украине зарегистрировано 27 новых политических партий, что является рекордным показателем, а еженедельно регистрируются две партии.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

«2015-й стал рекордным по количеству зарегистрированных новых политических сил. В этом году зарегистрировано 27 новых политических партий. Если отбросить праздничные дни, мы получаем две новых политических партии еженедельно. К примеру, раньше в среднем регистрировали 5-7 новых политических партий ежегодно», - сообщил он.

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Как отметил Кошель, КИУ считает целесообразным вернуть в избирательное законодательство норму об избирательных блоках.

«Именно такая норма и механизм избирательных блоков будут способствовать структуризации политического пространства и уменьшению количества малых политических партий. Для этих блоков стоит увеличить барьер. Если для партий на местных выборах мы имели 3%, то для блоков он должен был бы составить 5%. Для моноблоков, объединяющих 5 и более политических партий, целесообразно установить этот барьер на уровне 7%», - сказал Кошель.