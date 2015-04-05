Минюст предложит формат финансирования политических партий из госбюджета

Об этом заявил министр юстиции Павел Петренко в интервью "5 каналу" в субботу.

«Совместно с международными экспертами, профильным комитетом в парламенте сформирована рабочая группа, и уже на финишной стадии проект закона, который предусматривает государственное финансирование парламентских партий», - сказал он.

По словам министра, законопроект будет предусматривать государственное финансирование не только партий, которые прошли в Верховную Раду, но и тех, которые на последних выборах в парламент набрали количество голосов, близкое к проходному барьеру.

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"Естественно, обычные граждане это воспринимают так: а почему мы должны финансировать партии из бюджета? Но нефинансирование партий из бюджета, когда есть неравное положение и скрытая политическая коррупция через непрозрачное финансирование партий, для простого украинца является намного хуже, потому что потом та или иная политическая сила фактически должна выполнять какие-то лоббистские заказы спонсоров», - подчеркнул Петренко.