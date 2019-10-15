Баканов подал президенту проект новой редакции закона о Службе безопасности

Приоритетными направлениями реформирования СБУ является отказ от несвойственных функций и расширения контрразведывательного вектора работы; внедрение гибкой структуры.

Председатель СБУ Иван Баканов подал президенту Владимиру Зеленскому проект новой редакции закона «О Службе безопасности Украины».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Проект также был передан в Совет национальной безопасности и обороны Украины, Национальному институту стратегических исследований. Законопроект учитывает передовой европейский опыт и лучшие международные практики в сфере безопасности. Внесение изменений в законодательство - важная составляющая реформы, благодаря которой СБУ должна трансформироваться в высокотехнологичную, мобильную и оптимальную по численности специальную службу, способную эффективно противодействовать новым вызовам и угрозам государственной безопасности Украины», - сообщили в пресс-центре.

Читайте такжеЗеленский назначил уполномоченного по вопросам контроля за СБУ

Как отмечается, приоритетными направлениями реформирования СБУ являются: отказ от несвойственных специальным государственным органам функций; расширение контрразведывательного вектора работы; внедрение гибкой структуры; оптимизация кадрового состава; демилитаризация; повышение уровня социального обеспечения сотрудников; минимизация рисков политического вмешательства в деятельность органов безопасности; усовершенствование порядка международного сотрудничества и обмена информацией с партнерскими спецслужбами; совершенствование системы демократического гражданского контроля над деятельностью спецслужбы.

Как сообщал УНИАН, на реформировании СБУ настаивают иностранные партнеры Украины, в частности, на лишении службы полномочий в области борьбы с экономической и организованной преступностью.

2 сентября Зеленский во время совещания с руководством Верховной Рады, Кабмина и правоохранительных органов поручил принять концепцию реформирования СБУ и принять новую редакцию закона о спецслужбе.