На реформирование СБУ необходимо не менее трех лет - Баканов

В то же время Иван Баканов отметил, что в течение года можно воплотить первые эффективные шаги по реформированию деятельности спецслужбы.

Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов заявил, что на реформирование Службы безопасности Украины необходимо не менее трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баканов сказал в своем выступлении перед депутатами во время рассмотрения вопроса о назначении его председателем СБУ.

"Если говорить о реформе всей службы СБУ, то, я думаю, что нужно не менее трех лет. Если говорить о первых эффективных шагах, то, я думаю, что одного года хватит", - отметил он.

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На вопрос, когда ожидается представление в Верховную Раду законопроекта о СБУ и произойдет ли это в ближайшее время, Баканов заметил, что соответствующий законопроект уже разработан и представлен в Совет национальной безопасности и обороны.

"Он сделан в двух видах, как этого требовали наши международные партнеры: один довольно подробная редакция, а другая редакция больше указывает на принципы работы СБУ", - отметил он.

Баканов добавил, что после разработки этих законопроектов поступили новые предложения от международных партнеров, поэтому эти законопроекты необходимо доработать.

"Я думаю, что на это у нас уйдет максимум полтора месяца", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада назначила Ивана Баканова на должность председателя СБУ.