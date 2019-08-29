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На реформирование СБУ необходимо не менее трех лет - Баканов

20:28, 29 августа 2019
Политика
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Верховная Рада назначила Ивана Баканова главой СБУ / фото УНИАН

Первый заместитель председателя СБУ Иван Баканов заявил, что на реформирование Службы безопасности Украины необходимо не менее трех лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Баканов сказал в своем выступлении перед депутатами во время рассмотрения вопроса о назначении его председателем СБУ.

"Если говорить о реформе всей службы СБУ, то, я думаю, что нужно не менее трех лет. Если говорить о первых эффективных шагах, то, я думаю, что одного года хватит", - отметил он.

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На вопрос, когда ожидается представление в Верховную Раду законопроекта о СБУ и произойдет ли это в ближайшее время, Баканов заметил, что соответствующий законопроект уже разработан и представлен в Совет национальной безопасности и обороны.

"Он сделан в двух видах, как этого требовали наши международные партнеры: один довольно подробная редакция, а другая редакция больше указывает на принципы работы СБУ", - отметил он.

Баканов добавил, что после разработки этих законопроектов поступили новые предложения от международных партнеров, поэтому эти законопроекты необходимо доработать.

"Я думаю, что на это у нас уйдет максимум полтора месяца", - сказал он.

Ранее УНИАН сообщал, что Верховная Рада назначила Ивана Баканова на должность председателя СБУ.

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Теги: #СБУ#Иван Баканов